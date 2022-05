Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Auto-Aufbrecher: Täter gefasst

Krefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen (16. Mai 2022) hat ein Anwohner zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in sein Auto einbrachen. Er alarmierte die Polizei; die Beamten konnten die zwei Männer zeitnah festnehmen.

Gegen 2:50 Uhr vernahm der Anwohner auf dem Krützpoort ungewöhnliche Geräusche. Er sah aus dem Fenster und entdeckte zwei Männer, die sich bereits im Innern seines Autos aufhielten. Der 31-jährige Krefelder kontaktierte die Polizei. Dann lief er nach draußen und versteckte sich zwischen zwei LKW, um weiterhin den aktuellen Standort der Täter an die Leitstelle übermitteln zu können. Dabei sah er, dass die beiden Täter sich bereits an einem weiteren Auto zu schaffen machten. Sie schlugen die Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug. Als die Beamten am Tatort eintrafen, deutete der Zeuge die Fluchtrichtung der Täter an; sie waren zu Fuß in Richtung Gatherhofstraße unterwegs. In der Nähe konnten ein 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger festgenommen werden. Bei ihnen wurde Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren. (161)

