Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Keine Beute bei Firmeneinbruch

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag das Firmengebäude eine Autoverwertung an der Hengeloer Straße eingedrungen. Sie brachen gegen 1.30 Uhr zunächst eine Notausgangstür im rückwärtigen Bereich auf und verschafften sich dadurch Zugang zu einem Hallenkomplex. Von dort aus gelangten sie in den Bürotrakt, wo sie gewaltsam mehrere Zimmertüren öffneten. Obwohl sie unterschiedliche Wertsachen, darunter Werkzeuge, zum Abtransport bereitgelegt hatten, machten sie offenbar keine Beute. Vermutlich wurden sie bei Tatausführung gestört. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell