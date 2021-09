Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Hund verscheucht Einbrecher

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in ein Wohnhaus an der Drievordener Straße einzudringen. Als der Hund des Hauses zwischen 0 und 1 Uhr anschlug, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der angerichtete Sachschaden an der Hauswirtschaftsraumtür wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

