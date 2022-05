Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (13. Mai 2022) gegen 22:50 Uhr kam es im Bereich Friedrichsplatz zu einem Verkehrsunfall.

Ein 78-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Peugeot über den Nordwall und wollte am Friedrichsplatz nach rechts in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kollidierte er mit einem 22-jährigen Fahrer auf seinem E-Scooter, der den Kreisverkehr befuhr. Der Fahrer vom E-Scooter verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand kein sichtbarer Schaden, der E-Scooter wurde leicht beschädigt. Der Verletzte sucht selbstständig das Krankenhaus auf. (160)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell