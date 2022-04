Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Brand in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (27. April 2022) gegen 2:50 Uhr brannte es in einer Pizzeria auf der Bahnstraße. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Anwohner, es wurde niemand verletzt. Das Lokal wurde erheblich beschädigt. Zwei Autos, die am Gebäude standen, wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Bahnstraße musste zeitweise zwischen Vereinsstraße und Dießemer Straße gesperrt werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei prüfen, ob es sich um Brandstiftung handelt: Sie bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (132)

