POL-KR: Dießem-Lehmheide: Seniorin überfallen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - In der Nacht auf Montag (25. April 2022) haben Unbekannte auf der Gladbacher Straße zwischen Am Behringshof und Stahlwerkstraße an acht Autos die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an ...

