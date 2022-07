Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.07.2022

Goslar (ots)

GS-Steinberg

-Vegetationsbrand am Nordberg

Am 04.07.22, gegen 12.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer am Nordberg in Goslar gerufen.

Ca. 500 m westlich der Straße Am Nordberg hatte in einem Waldstück oberhalb des parallel zur Bahntrasse Goslar-Langelsheim verlaufenden Wirtschaftsweges eine überwiegend belaubte Fläche von ca. 6x6 Metern angefangen zu brennen.

Durch die zuerst eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung wurde zunächst das Ausbreiten der Flammen mittels Feuerlöscher verhindert.

Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde kurze Zeit später die Fläche vollständig abgelöscht.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden anschließend aufgenommen und durch das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar weitergeführt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich unter 05321 / 3390 an die Polizei Goslar zu wenden.

GS-Oker

- Autofahrer pustete über zwei Promille

Am 05.07.22, kurz nach Mitternacht, wurde ein 36-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Volkswagen in der Bahnhofstr. in Oker kontrolliert.

Der Fahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Ferner wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

GS Altstadt

-Hauswand angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022, 09.45 Uhr, wurde die Wand eines Hauses in der Gundenstraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren.

Hierbei brachen mehrere Schieferplatten aus der Hauswand, und ein Scheinwerfer des verursachenden Fahrzeugs wurde ebenfalls beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich jedoch, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

GS-Jürgenohl

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Eine 57-jährige Frau aus Bad Grund befuhr am 04.07.22, gegen 15.55 Uhr, mit ihrem PKW VW Polo die Ortelsburger Straße in Rtg. Marienburger Straße. In Höhe der Hausnr. 19 wollte sie an einem ordnungsgemäß geparkten PKW VW Polo vorbeifahren.

In diesem Moment sei ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen, wodurch sie habe ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Allerdings geriet sie bei diesem Manöver gegen den geparkten Polo, wodurch es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 8.000 EUR kam.

Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr unterdessen weiter, ohne dass sich dessen Fahrer bzw. Fahrerin um den möglicherweise verursachten Schaden kümmerte.

Am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein PKW, wodurch an dieser Stelle die Fahrbahn verengt war.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

Seesen / B 243

Verkehrsunfallflucht

Ein 49-jähriger Mann aus Nordhausen befuhr am 04.07.22, gegen 16.35 Uhr, mit seinem PKW Opel die B243, von Osterode kommend, in Fahrtrichtung Seesen.

Kurz nach der Abfahrt zur Hammershäuser Mühle befand er sich eigenen Angaben zur Folge im Überholvorgang eines vermutlich aus Polen stammenden LKW, als dieser auf die linke Fahrspur ausscherte.

Der Nordhäuser musste ausweichen und touchierte hierbei die Schutzplanke in der Fahrbahnmitte

Der LKW-Fahrer entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden, der auf rund 5.000 EUR geschätzt wurde, zu kümmern.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 05381 / 9440 bei der Polizei in Seesen zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell