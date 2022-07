Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom PK Oberharz vom 05.07.2022

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 03.07.2022 gegen 14:45 Uhr, kommt es in der Breiten Straßen in Altenau zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei Personen. Nach vorgegangener verbaler Streitigkeit, sprüht der Beschuldigte, im vorbeifahren aus einem PKW, den beiden Opfern mehrmals mit einem Reizstoffsprühgerät in das Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Am Montag, den 04.07.2022 gegen 19:30 Uhr, kommt der Fahrzeugführer eines beladenen Holztransporters (LKW), auf einem Forstweg im Bereich Schulenberg, nach links von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Fahrzeug auf die linke Seite. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr oberflächig gebunden. Während der Unfallaufnahme kann beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oberharz (Tel.:05323-941100) zu melden.

i.A. Simson, PHK´in

