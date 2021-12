Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Northeimer Innenstadt - ca. 300.000EUR Schaden (Nachtragsmeldung)

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße

Freitag, 17.12.2021, gegen 13:55 Uhr

NORTHEIM(da) - Anwohner meldeten am heutigen Nachmittag gegen 13:55 Uhr einen Brand in der Northeimer Fußgängerzone. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein mehrstöckiges älteres Fachwerkhaus inmitten der eng bebauten Innenstadt, so dass durch die Feuerwehr sofort Vollalarm ausgerufen wurde.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen im 1.OG bereits vom Balkon bis zum Dach. Durch den zügigen Löscheinsatz konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl und angrenzende Gebäude glücklicherweise verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.

Unmittelbar brandbetroffen ist lediglich eine Wohnung im ersten OG, jedoch sind durch Rauchgase und Löschwasser auch die anderen Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter bzw. wurden zunächst durch die Stadt Northeim untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf mind. 300.000EUR, zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Seitens der Feuerwehr befanden sich die Wehren aus Northeim, Langenholtensen, Hammenstedt, Hillerse, Denkershausen, Sudheim und die Werksfeuerwehr Conti im Einsatz. Ebenfalls beteiligt waren DRK, Johanniter, ein Bauberater des THW sowie die Stadt Northeim, so dass insgesamt ca. 150 Kräfte im Einsatz waren.

