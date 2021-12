Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erstmeldung - Brand in der Innenstadt

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße

Freitag, 17.12.2021, 13:55 Uhr

NORTHEIM(da) - Aktuell kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Northeimer Innenstadt. In der Breiten Straße kam es gegen 13:55 Uhr aus ungeklärter Ursache in einem mehrstöckigem Gebäude zu einem Brand im ersten OG. Das Feuer hat auf den Dachstuhl übergegriffen, Personen befinden sich aktuell nicht mehr im Gebäude. Die Feuerwehr Northeim befindet sich mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Bei Vorliegen weitere Erkenntnisse werden wir nachberichten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell