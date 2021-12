Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach brennenden Pkw - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Am späten Dienstagabend (14.12.), gegen 23:10 Uhr, ist die Polizei zu einem brennenden Kleinwagen in Dormagen gerufen worden. An der Straße "Am Hahnen" in Ückerath parkte ein orangener Mini Cooper am rechten Fahrbahnrand. Beim Eintreffen der Beamten war der Motorraum schon vollständig durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und löschte den Brand. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen zerstört und musste abgeschleppt werden. Ein unmittelbar vor dem brennenden Auto geparkter Ford wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Ob es sich um eine Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Im Zusammenhang mit dem Feuer werden Zeugen gesucht, die an diesem Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen (Telefon 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell