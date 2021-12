Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Brandstiftung von Papiercontainern

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (15.12.), gegen 1 Uhr, wurde die Polizei zum Holzheimer Weg gerufen. Fünf brennende Container riefen die Einsatzkräfte auf den Plan. Die Feuerwehr löschte bereits die stark qualmenden Altpapiercontainer.

Da eine halbe Stunde vorher die Polizei zu einer brennenden Mülltonne an der Straße "Am Baldhof" gerufen wurde, prüft die Kripo nun einen Zusammenhang. Dort war eine Papiertonne mutmaßlich in Brand gesetzt worden.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den genannten Örtlichkeiten gemacht haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell