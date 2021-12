Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte scheitern in Dormagen

Dormagen (ots)

Am Dienstag (14.12.), gegen 11:45 Uhr, meldeten sich mutmaßliche Trickbetrüger telefonisch bei einem Dormagener Senior. Er hatte erst seine vermeintliche Enkelin am Telefon, die ihm weinend von einem Unfall berichtete, und anschließend eine angebliche Polizeibeamtin. Diese versicherte ihm, gegen Zahlung einer Kaution könne er seine für den Unfall verantwortliche Enkelin vor der Haft bewahren. Zunächst glaubte der lebensältere Mann tatsächlich, dass seine Angehörige sich nun in einer Notsituation befand, und war gern bereit, das geforderte Geld bei seiner Bank zu holen. Auf dem Weg dorthin kam ihm jedoch der Gedanke, einmal selbst bei der Polizei zu erscheinen und sich nach der Enkelin zu erkundigen. Er fuhr zur nächsten Wache und traf damit die richtige Entscheidung. Die echten Polizeibeamten vor Ort konnten ihn beruhigen: Es gab keinen Unfall, die Geschichte war Teil einer Betrugsmasche. Der Senior blieb gleich einmal da und erstattete Anzeige.

"Das kann mir nicht passieren!" sagt sich sehr leicht. Kriminelle gehen geschickt vor und sind erfindungsreich, wenn es darum geht, ihren Opfern das Geld zu entlocken. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand plötzlich eine hohe Geldsumme von Ihnen fordert! Der beste Schutz ist, die Maschen der Betrüger zu kennen. Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell