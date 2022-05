Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heltersberg - Aufmerksamer Bürger verhindert Sachbeschädigung an PKW

Polizei Waldfischbach (ots)

Aufgrund der Aufmerksamkeit eines 57-jährigen Mannes aus Heltersberg konnte am Morgen des 06.05.2022 in der Straße "Am Zimmerkopf" in Heltersberg eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug verhindert werden. Hinter dem Reifen eines geparkten VW Polo stellte der/ die unbekannte Täter/in zwischen dem 04.05.2022 und dem 06.05.2022 eine Schraube auf, sodass der Reifen beim Losfahren beschädigt worden wäre. Durch die Polizei konnten Spuren gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.|piwfb

