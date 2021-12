Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Kleve (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am frühen Samstagmorgen (11.12.2021) gegen 05:30 Uhr die Scheibe der Tür eines Lebensmittelgeschäftes an der Hagsche Straße einzuschlagen.

Ein Zeuge, der auf die beiden unbekannten Männer aufmerksam wurde, sprach sie Täter an. Die Männer flüchteten daraufhin zunächst zu Fuß in die Straße Backermatt und von dort aus mit einem roten Transporter über die Hagsche Straße in Richtung Lindenallee.

Hinweise zu den beiden Männern oder ihrem Fahrzeug nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

