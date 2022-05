Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung und Siegelbruch

Polizei Pirmasens (ots)

Nach einem Brand am 05.05.2021 in einer Wohnung in der Waisenhausstraße in Pirmasens, wurde die Wohnung bis zur abschließenden Spurensicherung polizeilich versiegelt und die Tür mit einem neuen Schloss versehen. Die 33-jährige amtsbekannte Wohnungsbesitzerin brach in den späten Abendstunden des 06.05.2022 die Tür ihrer Wohnung auf und beschädigte das polizeiliche Siegel. Die Tür musste repariert und mit einem neuen Schloss versehen werden. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die alkoholisierte Wohnungsbesitzerin erklärte gegenüber den Be-amten, sie habe sich lediglich Kleidung aus der Wohnung holen wollen. |pips

