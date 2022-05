Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht Parkhaus Kaufland

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.05.2022 parkte ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen grauen Toyota Yaris während seines Einkaufs (von ca. 10:50 Uhr bis ca. 11:20 Uhr) im Parkhaus des Kauflandes in der Wiesenstraße in Pirmasens. In dieser Zeit wurde an seinem Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Streifschaden auf der Beifahrerseite verursacht. Der 81-jährige erinnert sich, dass bei seiner Ankunft neben seinem Fahrzeug ein helles, höheres Fahrzeug parkte (vermutlich ein SUV). Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell