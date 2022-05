Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

In dem Zeitraum vom 05.05.2022 ca. 18:00 Uhr bis zum 06.05.2022, 07:00 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße vor dem Anwesen Hausnummer 48 eine Verkehrsunfallflucht. An einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Corsa wurde vermutlich, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

