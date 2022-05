Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Täterfestnahme Diebstahl aus Pkw vom 4. Mai aufgeklärt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.05.2022, 03:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Schwarzwaldstraße (Festnahmeort) SV: Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte kurz vor halb vier Uhr morgens in der Nähe des Friedhofs Oberauerbach einen Mann, der in verdächtiger Weise um fremde Fahrzeuge herumschlich und überprüfte, ob sie offen sind. Der Zeuge konnte der Polizei eine genaue Personenbeschreibung übermitteln, so dass die sofort nach Oberauerbach eilenden Polizeikräfte die Fahndung nach dem Mann aufnehmen konnten. Nicht weit von der Örtlichkeit entfernt, die der Zeuge genannt hatte, konnte der Gesuchte in der Schwarzwaldstraße angetroffen und einer Überprüfung unterzogen werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 44-Jährigen, bei dessen Durchsuchung die Beamten eine EC-Karte fanden, die in der Nacht zum 4. Mai aus einem Fahrzeug in Käshofen gestohlen wurde. Der 44-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Danach wurde er aufgrund eines bestehenden Haftbefehls über 305 Tage wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in die Justizvollzugsanstalt verbracht, da er die Verhaftung nicht durch Zahlung der Geldstrafe (3.050 Euro) abwenden konnte. Wegen des neuerlichen Vorfalls in Oberauerbach wurde ein weiteres Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls aus Pkw gegen den 44-Jährigen eingeleitet. |pizw

