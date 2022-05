Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fünf Diebstähle aus Pkw

Käshofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 03.05.2022, 19:30 Uhr - 04.05.2022, 05:15 Uhr Ort: 66894 Käshofen, Frühlingstraße (1 Tat), Hauptstraße (1 Tat), Auf dem Grümbel (1 Tat), Höhenstraße (2 Taten) SV: Im Tatzeitraum wurden in der Frühlingstraße aus einem grauen Opel-Vectra, in der Hauptstraße aus einem hell-silberfarbenen Renault Megane, in der Straße "Auf dem Gümbel" aus einem grauen VW-Golf und in der Höhenstraße aus einem weißen Seat Ibiza und einem schwarzen Toyota RAV 4 zahlreiche Wertgegenstände gestohlen. Ob alle Pkw zur Tatzeit unverschlossen waren, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Suche nach dem/n Täter/n. In den fünf Fällen ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Insgesamt wurden folgende Gegenstände entwendet:

- Tarnfarbener Bundeswehr-Geldbeutel mit 60 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten - Rucksack mit Arbeitsbedarf - Damenhandtasche mit Geldbeutel (Inhalt: einstelliger Kleingeldbetrag, persönliche Dokumente) und Sonnenbrille - Schwarze Ledertasche mit Fahrzeugunterlagen - Laptoptasche mit Laptop HP ProBook 8

Der Gesamtwert des Stehlgutes liegt bei mindestens 1.500 Euro.

Die am Tatort "Auf dem Grümbel" entwendete Handtasche wurde ca. 400 Meter vom Tatort entfernt in der Hauptstraße aufgefunden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Diebstahlsserie. |pizw

