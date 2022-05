POL-PDPS: Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Waisenhausstraße

Pirmasens (ots) - Am Montag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein Heckschaden an einem blauen Audi A1 Sportback festgestellt. Der unbekannte Verursacher hat den Schaden vermutlich beim Rangieren verursacht. Der Audi war bei der Schadensfeststellung in Höhe Gerichtenstraße 20 am Fahrbahnrand geparkt. Wann und wo es zu dem Schaden kam, lässt sich nicht genau feststellen. Es ist aber möglich, dass dies an Ort und Stelle geschah. ...

mehr