Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt - Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG angegriffen

Köln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. Juni) kam es am Bahnhof Köln Ehrenfeld zu tätlichen Angriffen gegen zivile Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Angesprochen auf das widerrechtliche Anbringen von Graffiti, attackierten zwei Täter aus einer größeren Gruppe heraus mit Faustschlag und Kopfstoß. Anschließend versuchten sie erfolglos zu flüchten.

Gegen 03:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen beobachteten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG zwei Personen beim Anbringen von Graffitis am Bahnhof Köln Ehrenfeld am Treppenaufgang zu Gleis 1. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, sprachen sie die Sprayer an, welche sofort die Flucht ergriffen. Nach kurzer Verfolgung stellten die Mitarbeiter der Deutschen Bahn die zwei Tatverdächtigen aus Bielefeld (18) und Bergheim (21). Eine Gruppe solidarisierte sich mit den zwei jungen Männern gegen die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Aus dem Streitgespräch heraus griffen ein 28-jähriger und ein 20-jähriger Kölner die Männer der Deutschen Bahn unvermittelt mittels Faustschlag ins Gesicht und Kopfstoß an. 4 Personen, unter ihnen die beiden Täter, wurden gestellt und an die alarmierte Bundespolizei übergeben. Unterstützt durch Einsatzkräfte der Landespolizei Köln befragten und durchsuchten Bundespolizisten die Tatverdächtigen. Die Beamten fanden neben Farbanhaftungen an den Händen der beiden Sprayer, insgesamt 24 Sprühdosen und Acrylstifte auf und stellten sie sicher. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen "Sachbeschädigung" und "Körperverletzung" ein. Weitere Ermittlungen, insbesondere der Videoauswertung, dauern an.

