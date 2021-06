BPOL NRW: Drogenangebot für Polizeimeisteranwärter - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Sonntagnacht (20. Juni) bot ein 33-jähriger Troisdorfer einem jungen Mann am Bahnhof Siegburg Kokain an. Was er nicht wissen konnte - bei dem 17-Jährigen handelte es sich um einen Anwärter der Bundespolizei, welcher auf dem Heimweg von seinem dienstlichen Praktikum war.

Am 20.06.2021 gegen 23:55 Uhr befand sich ein junger Polizeimeisteranwärter im Rahmen eines dienstlichen Praktikums auf dem Rückweg nach Mönchengladbach, als ihm ein Mann im Bahnhof Siegburg Kokain zum Kauf angeboten hatte. Der 17-Jährige lehnte ab, suchte umgehend die Bundespolizeiwache auf und informierte die Beamten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten und kontrollierten die Polizisten einen 33-jährigen Deutschen in der Haupthalle des Bahnhofs. Auf den Tatvorwurf angesprochen, versuchte der Mann die Tat zunächst als Scherz abzutun. Nachdem die Beamten ihn jedoch belehrt hatten, erkannte er den Ernst der Lage und übergab den Polizisten eine geringe Menge Amphetamine. Ein Abgleich seiner Personalien bestätigte die Vermutung, dass es sich bei dem Troisdorfer um keinen Unbekannten handelte. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten beschlagnahmten die mitgeführten Drogen und fertigten Strafanzeigen wegen "unerlaubtem Besitzes" und wegen des" versuchten Verkaufes von Betäubungsmitteln" an einen Minderjährigen.

