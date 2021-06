Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Ladendiebstahl im Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am Vormittag des 20.06.2021, ertappte ein Ladendetektiv eine 59-jährige Rumänien dabei, wie sie zwei Parfümflaschen in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof entwendete. Die Bundespolizei nahm die Frau vorläufig fest.

Am Sonntag gegen 11:35 Uhr informierte ein 53-jähriger Zeuge die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof über einen Ladendiebstahl. Er selbst habe die dreiste Diebin in Flagranti erwischt und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten dort fest. Der Mann gab an, dass die Dame zwei hochwertige Parfümartikel in ihre Hosentasche eingesteckt hatte und die Filiale ohne zu zahlen verließ. Die Beamten sicherten das Videomaterial und nahmen die Rumänin mit auf die Dienststelle, um ihre Identität zu klären. Nach Abgleich ihrer Personalien leiteten sie ein Strafverfahren wegen "Diebstahls" ein und nahmen die wohnungslose Frau vorläufig fest. Das Stehlgut, mit einer Schadenshöhe von ca. 120 Euro, verblieb in der Parfümerie.

