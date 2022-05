POL-PDPS: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots) - Zeit: 30.04.2022, 22:00 Uhr - 02.05.2022, 18:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Schlachthofstraße 24a. SV: Bislang unbekannte "Hexen" verunstalteten in der "Hexennacht" einen silber-gold-farbenen Toyota-Auris, der am Fahrbahnrand abgestellt war, indem sie Tomatensoße, Haferflocken und Würstchen auf das Fahrzeug aufbrachten. Außerdem steckten sie einen zermatschten Apfel in den Auspuff und ritzten ein ca. 10 x 10 cm großes Symbol in den rechten hinteren ...

