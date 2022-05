Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in einen Imbiss im Erlenteich

Im Zeitraum von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Garagentor eines Lagerraumes eines Imbissstands aufzuhebeln. Um in das umfriedete Gelände, Im Erlenteich 17, zu gelangen, überstiegen die Täter ein mannshohes Zugangstor. Die Hebelversuche scheiterten. Der Sachschaden am Tor wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

