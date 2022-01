Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220112.2 Kellinghusen: Einbruch am helllichten Tag

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag ist es zur Mittagszeit in Kellinghusen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der Täter mittags auf das Grundstück im Neumühlener Weg und stieg gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein. Er durchsuchte das Innere und entwendete Schmuck und eine Geldkassette, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Mitsamt seiner Beute verließ der Einbrecher den Tatort in Richtung der Luisenberger Straße. Eine Kamera machte gegen 13.00 Uhr hierbei Bilder von ihm. Danach war der Mann dunkelhaarig und mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke mit Tier-Motiv auf dem Rücken bekleidet. Darüber hinaus trug der Täter eine Mütze und Schuhe mit heller Sohle. Er hatte eine Papiertüte bei sich.

Im Zusammenhang mit der Tat könnte zudem ein älteres Modell eines Volvos stehen, der ein Pinneberger Kennzeichen trug und einer Zeugin zur Tatzeit verdächtig aufgefallen war.

Wer Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben kann, sollte sich mit der Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell