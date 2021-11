Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff und sexuelle Belästigung - Bundespolizei sucht nach Übergriff auf 17-Jährige nach Zeugen

Essen (ots)

Gestern Abend (1. November) soll ein Unbekannter eine junge Frau in der Straßenbahn am Bahnhof Essen-Steele Ost sexuell belästigt und diese anschließend geschlagen und getreten haben. Die aufgelöste Jugendliche erlitt einen Schock, blieb jedoch weitestgehend unverletzt.

Gegen 18:30 Uhr kontaktierte die 17-Jährige die Bundespolizei über den Vorfall. Demnach soll eine unbekannte Person beim Halt der S1 am Haltepunkt Essen-Steele Ost der Bochumerin ans Gesäß gefasst und ihr einen Gegenstand zwischen die Beine geschoben haben. Daraufhin habe sich die Deutsche umgedreht und den Unbekannten zur Rede stellen wollen. Dieser schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und versuchte, die junge Frau an den Haaren aus dem Zug zu zerren. Dabei fiel die Geschädigte zu Boden. Der Angreifer ließ jedoch nicht von ihr ab, sondern trat der am Boden liegenden Frau in den Bauch und forderte sie auf, sich freizumachen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des Treppenaufganges. Die Deutsche rettete sich in die S-Bahn und kontaktierte die Bundespolizei.

Nach Ankunft der S1 im Essener Hauptbahnhof, wurde die verängstigte Geschädigte durch Bundespolizisten in Empfang genommen. Diese geleiteten die junge Frau zur Bundespolizeiwache. Dort stellten die Einsatzkräfte keine äußerlich sichtbaren Verletzungen fest. Die Alarmierung eines Rettungswagens verneinte die Jugendliche.

Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten über den Vorfall und übergaben die 17-Jährige kurze Zeit später in die Obhut ihrer schockierten Mutter. Des Weiteren forderten die Einsatzkräfte die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn an, um die Videodaten zur Beweissicherung auswerten zu können.

Die Bundespolizei leitete u.a. ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Die Tat ereignete sich am gestrigen Abend zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr. Der Unbekannte ist ca. 1,60 bis 1,65 m groß, trug schwarze Kleidung (Jacke, Hose und Schuhe) und hatte eine kleine Wunde am Kinn. Die Person ist ca. zwischen Ende 40 und Anfang 50 Jahre alt, wies lichtes braunes Haar und einen dunklen Teint auf.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell