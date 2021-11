Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten verhindern Diebstahl von hochwertigem Elektrobike

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern (1. November) verhinderten Bundespolizisten den Diebstahl eines hochwertigen Elektrofahrrads am Kölner Hauptbahnhof. Aus dem Fenster der Bundespolizeiwache bemerkten sie einen Täter auf frischer Tat und schritten sofort ein. Das ca. 2.000 Euro teure Fahrrad blieb vor Ort, so dass der rechtmäßige Eigentümer dies wieder in Empfang nehmen konnte.

Gegen 09:30 Uhr beobachteten Beamte der Bundespolizei aus dem Fenster der Dienststelle auf dem Breslauer Platz einen 20-jährigen Kölner, wie dieser versuchte, das Schloss eines hochwertigen Elektrofahrrads gewaltsam zu öffnen. Sofort schritten die Einsatzkräfte ein und stoppten den mutmaßlichen Diebstahl. Anschließend belehrten sie den Täter und fertigten eine Anzeige wegen "besonders schweren Falls des Diebstahls". Obgleich das Schloss kleinere Beschädigungen in Form von Kratzspuren aufwies, war es weiterhin brauchbar und das Fahrrad verblieb an Ort und Stelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell