Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradfahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.03.2022, gegen 17:45 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der K 6533/Hauptstraße bei Herrischried-Mühle von der Straße abgekommen. Der 19-jährige war nach einer langen Linkskurve von der Fahrbahn geraten. In der angrenzenden Wiese kam er zu Fall. Der junge Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wo er zur Überwachung über Nacht bleiben musste. Wenn überhaupt dürfte er sich keine allzu schweren Verletzungen zugezogen haben. Nur am Motorrad wurde ein Sachschaden von rund 2500 Euro verursacht.

