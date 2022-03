POL-FR: Missachtung der Vorfahrt, zwei verletzte Fahrzeuglenker

Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 28.03.2022, gegen 16 Uhr ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle "Escholzstraße", welche sich in der Wannerstraße in Freiburg befindet, ein Unfall zwischen einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn und einem 13-jährigen Jungen. Der Junge stand derart dicht am Bahnsteig, dass es dem Straßenbahnfahrer trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht gelang, bis zum Stillstand ...

mehr