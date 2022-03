Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 28.03.2022, gegen 16 Uhr ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle "Escholzstraße", welche sich in der Wannerstraße in Freiburg befindet, ein Unfall zwischen einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn und einem 13-jährigen Jungen.

Der Junge stand derart dicht am Bahnsteig, dass es dem Straßenbahnfahrer trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht gelang, bis zum Stillstand abzubremsen. Der Junge kam bei der folgenden Kollision trotz langsamer Fahrt zu Fall und geriet mit seinem Bein in den Spalt zwischen Bahnsteig und Straßenbahn. Hierbei wurde er eingeklemmt und leicht verletzt.

Die Feuerwehr Freiburg musste die Straßenbahn kurzzeitig anheben, um den Jungen zu befreien. Aufgrund der zahlreichen Schaulustigen stellte die Feuerwehr eine Sichtschutzwand auf. Die Polizei sperrte in diesem Zusammenhang den parallel verlaufenden Fußweg großräumig ab.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können.

