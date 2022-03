Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung Fehlerteufel! - Bitte die nachfolgenden berichtigten Berichte verwenden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Weitere Graffiti

(Bezug zur Presseinformation "Graffiti am Bahnviadukt" vom 24. März)

Am Donnerstag, 24. März, berichtete die Polizei über Graffiti an einem Stromkasten und den Stützpfeilern des Bahnviadukts im Steinweg/ Frankfurter Straße. Dort hatten wohl zwei Männer mit schwarzer Farbe Beleidigungen gegen einen Polizeibeamten und die Polizei an sich aufgesprüht. Mittlerweile stehen dieselben Männer aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs und der Schrift unter Verdacht, weitere Graffiti begangen zu haben. In den Farben Rot und Schwarz waren zusätzlich der Fernradweg R 6, Schautafeln an dem Radweg und eine Sitzgruppe besprüht mit einzelnen Worten und Ziffern sowie mehrfach mit verbotenen Symbolen. Auch hier geht die Polizei von einer Tatzeit am Mittwoch, 23. März, in den frühen Morgenstunden zwischen 06 und 07 Uhr aus. Wer hat in dieser Zeit im Steinweg, auf der Frankfurter Straße oder eben auf dem angrenzenden Fernradweg verdächtige Personen gesehen? Wer hat die Sprayer noch beobachtet und kann sie beschreiben? Hoffnung setzt die Polizei zudem in die Spurensuche und -auswertung einer sichergestellten Farbspraydose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Autodiebstahl - Audi A 6 Kombi weg

In der Nacht zum Donnerstag, 24. März, stahlen Autodiebe in der Mozartstraße in Neustadt einen karatbeige metallicfarbigen Audi A6 Avant im Wert von mindestens 30.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 00.30 und 04.30 Uhr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der oder die Täter selbst mit einem Fahrzeug am Tatort waren, von dort aus den mit "Keyless-Go" ausgestatteten Audi technisch manipulierten und dann wegfuhren. Wem ist zur Tatzeit in der Mozartstraße ein ortsfremdes Fahrzeug aufgefallen? Wer hat in Neustadt ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Eventuell wurde der Audi auch auf einen Anhänger oder ein anderes Transportmittel verladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

