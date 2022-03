Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in die Burgberg- und die Mittelpunktschule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal

In der Nacht zum Donnerstag, 23. März, drangen Einbrecher in die Burgberg-Schule (Am Eckenberg, Dautphe) und in die Mittelpunktschule (Lahnstraße, Friedensdorf) ein. Ein Tatzusammenhang ist möglich, steht jedoch noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an den Tatorten melden Zeugen bitte der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Beim Einbruch in die Burgberg-Schule drangen der oder die Täter bis ins Hausmeisterbüro vor und richteten dabei durch das Eintreten von Türen und Zerstören von Glas einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Aus dem durchsuchten Büro fehlt ein Schlüsselbund für Schränke und Innentüren. Die Tatzeit dieses Einbruchs liegt zwischen 17 und 06.30 Uhr.

Die Tatzeit des Einbruchsversuchs in die Mittelpunktschule liegt zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 06.50 Uhr am Donnerstag. Hier scheiterten der oder die Täter bei dem Versuch ein Fenster zum Speisesaal der Cafeteria aufzubrechen. An dem Fenster entstand ein nur geringer Schaden.

Wer hat in der fraglichen Zeit Personen und oder Fahrzeuge an den Tatorten bemerkt? Wem sind Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben?

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell