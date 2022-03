Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Musikschule + Graffiti am Bahnviadukt - Polizei beleidigt + Geschwindigkeitskontrollen in Gladenbach

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Einbruch in Musikschule

Beim Einbruch in eine Musikschule in der Bahnhofstraße erbeuteten der oder die Täter eine schwarze "Harley Benton" Bassgitarre. Der Einbruch war am Mittwoch, 23. März, zwischen 18.35 und 21.10 Uhr. Nach dem erfolglosen Versuch, die Eingangstür aufzubrechen, erfolgte der Einstieg offenbar durch ein zum Kreppelweg gelegenes eingeschlagenes Fenster. Wer hat zur Tatzeit in der Bahnhofstraße oder im Kreppelweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person oder eine Gruppe mit Gitarre aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Graffiti am Bahnviadukt - Polizei beleidigt

Nach Zeugenaussagen sprühten zwei zwischen 20 und 25 Jahre alte und zwischen 1,75 und 1,80 Meter große Männer mit schwarzer Farbe Parolen und Schriftzüge auf die Stützwände des Bahnviadukts und einen Stromverteilungskasten im Steinweg/Frankfurter Straße. Die Schriftzüge enthielten den Namen eines Polizeibeamten aus dem Ostkreis und Beleidigungen gegen ihn sowie die Polizei. Die Tat war am Mittwoch, 23. März, gegen 06.50 Uhr. Eine nähere Beschreibung der beiden Täter liegt nicht vor. Wer war zu dieser Zeit noch nahe beim Tatort? Wem sind dort zwei Männer aufgefallen und wer kann diese Männer näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach - Geschwindigkeitskontrollen

Die Polizei Biedenkopf kontrollierte am Mittwoch, 22. März an zwei Stellen mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen die Geschwindigkeit. Erfreulich war das Ergebnis der Messung in der Ortsmitte von Gladenbach Mornshausen. Zwischen 10.30 und 11 Uhr passierten genau 39 Fahrzeuge die Kontrollstelle und die Polizei musste nicht einen Autofahrer für eine Ordnungswidrigkeit zur Rechenschaft ziehen. Bei erlaubten 50 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 52 km/h. "Ein sehr erfreuliches Ergebnis", befanden die kontrollierenden Beamten. Das Ergebnis der Messung in der 30 km/h Zone der Unteren Bahnhofstraße in Gladenbach verlief anders. Dort fuhren zwischen 11.10 und 12.50 Uhr 16 Autofahrer zwischen 8 und 13 km/h schneller als erlaubt. Vier Autofahrer waren nicht angeschnallt und zu guter Letzt hatte der Fahrer eines Fahrzeugs mit ausländischem Kennzeichen keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von THC, wie der Drogentest anzeigte. Für den 34 Jahre alten Fahrer endete die Fahrt in Gladenbach. Die Polizei stellte seinen Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe.

