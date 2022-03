Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Sachbeschädigung Fahrzeug

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag (25.03), 16.30 Uhr, bis Samstag (26.03.), 11.00 Uhr, wurde auf einem Stellplatzgelände in der Grünlestraße in Teningen, Höhe Hausnummer 21, an einem weißen Audi A1, der Außenspiegel abgeschlagen bzw. abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

