Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Bushaltestelle und in Privatgarten

Peuschen (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eine Bushaltestelle in Peuschen. Vermutlich durch Gewalteinwirkung wurden zwei Scheiben entglast, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort teilte eine weitere Person eine Sachbeschädigung in ihrem Privatgarten mit. Im gleichen Tatzeitraum, sodass möglicherweise der/ die Täter identisch zur Sachbeschädigung an der Bushaltestelle sein könnten, wurde ein Weidezaun zur Kleintierhaltung, ebenfalls in der Ortsstraße, durchtrennt. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

