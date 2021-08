Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Wohnhausbrand in Markdorf

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

88677 Markdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitag kam es zu einem Wohnhausbrand in der Oberen Gallusstraße in Markdorf (Bodenseekreis). Um 2.23 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf ein, die umgehend mit starken Kräften der Abteilung Markdorf-Stadt ausrückte. Da Anfangs unklar war, ob noch Personen im Gebäude eingeschlossen sind, und da nach der ersten Lagemeldung auf Sicht von einem Gebäudevollbrand mit Gefährdung von Nachbargebäuden ausgegangen werden musste, wurde sofort das Alarmstichwort auf "Feuer F3" erhöht und auch die Abteilungen Riedheim und Ittendorf alarmiert. Letztere besetzte das Feuerwehrhaus in Markdorf zur Gebietsabdeckung. Wie sich dann zeigte, war der einzige Bewohner, der auch selbst die Feuerwehr alarmiert hatte, unverletzt in der Obhut des Rettungsdienstes. Vor Ort konnte durch den schnellen Einsatz von Strahlrohren und dem Wenderohr der Drehleiter ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindert werden. Ein Innenangriff war aufgrund des fortgeschrittenen Brandes und des durch Möbel und Gegenstände stark eingeschränkten Zugangs zum Haus nicht möglich. Das Fahrzeug des Bewohners konnte von der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Nach ca. einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, die aufwändigen Nachlöscharbeiten laufen derzeit noch und dauern vorraussichtlich bis in den Mittag an. Anfangs der Löscharbeiten war die benachbarte Bundesstraße B33 zeitweilig voll gesperrt. Die Feuerwehr Markdorf war mit 56 Feuerwehrleuten und 12 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, 14 Einsatzkräfte befanden sich in Bereitschaft. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dagobert Heß und Verteter der Stadt machte sich ebenfalls ein Bild der Lage. Ab 6 Uhr konnte die Zahl der Einsatzkräfte vor Ort verringert werden. Der Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des DRK Markdorf und Immenstaad waren mit 21 Helfern vor Ort, darunter zwei Notärzte. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten am Fuß. Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

(Urheber der Fotos: Freiw. Feuerwehr Markdorf)

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell