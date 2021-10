Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Mountainbike vor Hallenbad

Saalfeld (ots)

Nur etwa binnen einer Stunde entwendeten Unbekannte am gestrigen Abend ein vor dem Saalfelder Hallenbad abgestelltes Mountainbike. Das schwarze Fahrrad der Marke Specialized war gegen Diebstahl mittels eine Schlosses gesichert. Zwischen 18:15 Uhr bis 19:10 Uhr (27.10.2021)durchtrennte ein unbekannter Beschuldigter dann das Fahrradschloss des Geschädigten und entwedete dessen Rad. Das beschädigte Fahrradschloss sowie zwei weitere Fahrräder der Familie, welche sich im Tatzeitraum im Hallenbad aufgehalten hatte, wurden am Tatort in der Kelzstraße zurückgelassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell