POL-S: Nach Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 68 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag (24.07.2021) in der Robert-Mayer-Straße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 68-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg unterwegs und stürzte aus bislang ungeklärten Gründen auf die Straße. Eine 53-jährige Autofahrerin, die in diesem Moment die Straße entlangfuhr, konnte in letzter Sekunde einen Zusammenstoß mit der 68-Jährigen vermeiden. Die Seniorin war zum Unfallzeitpunkt mit einem Pedelec unterwegs. Ob sie das Pedelec fuhr oder dieses lediglich schob ist unbekannt. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten die schwer verletzte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

