Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

B281/ Könitz (ots)

Am vergangenen Donnerstag, dem 21.10.2021, ereignete sich gegen 09:20 Uhr auf der Bundesstraße 281 auf Höhe des Stahllagers ein Verkehrsunfall, zu dessen Hintergründen die ermittelnden Beamten noch weitere Zeugen suchen. Eine Skoda-Fahrerin befuhr die o.g. Strecke aus Saalfeld kommend in Richtung Rockendorf, als unvermittelt der vor ihr fahrende, bislang unbekannte Fahrzeugführer, nach rechts an den Fahrbahnrand fuhr und die Skoda-Fahrerin stark abbremste. Ein hinter ihr fahrender Peugeot-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden/ abbremsenden PKW auf. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen wird nun jene/r Fahrzeugführer/in gesucht, welche am Fahrbahnrand gehalten hatte. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum sich entfernten PKW (in Fahrtrichtung Rockendorf) machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell