Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gesuchten Männern bleibt Gefängnis an Feiertagen "erspart"

Rosenheimer Bundespolizei verhaftet gesuchte Personen bei Grenzkontrollen

Bild-Infos

Download

Rosenheim / KiefersfeldenRosenheim / Kiefersfelden (ots)

Die Bundespolizei hat am ersten Weihnachtsfeiertag mehrere gesuchte Männer bei Grenzkontrollen zwischen Kufstein und Rosenheim verhaftet. Trotz festgestellter Haftbefehle blieb den Festgenommenen der Gang ins Gefängnis "erspart". Dies ist auf ausreichend gefüllte Geldbeutel beziehungsweise das Wohlwollen einer guten Bekannten zurückzuführen.

Auf der A93 nahe Kiefersfelden überprüften Bundespolizisten die Personalien eines rumänischen Pkw-Fahrers. Dem Polizeicomputer zufolge musste der 37-Jährige seit dem Jahr 2017 wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Ersatzweise hatte das Amtsgericht Frankfurt am Main einen 100-tägigen Freiheitsentzug vorgesehen. Der Mann führte genügend Bargeld mit, sodass er seine Justizschulden bei der Rosenheimer Bundespolizei begleichen konnte. Um den vierstelligen Betrag "erleichtert", konnte er seine Reise fortsetzen.

Ein Deutscher, der in einem Regionalzug bei Oberaudorf verhaftet wurde, verfügte dagegen nicht über ausreichende Barmittel, um den Forderungen aus gleich zwei Strafbefehlen selbst entsprechen zu können. Die Berliner Justiz hatte gegen den 29-Jährigen 2019 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 2018 wegen Leistungserschleichung Geldstrafen von 900 sowie 450 Euro verhängt. Mithilfe seiner EC-Karte gelang es dem Mann lediglich, in Rosenheim 500 Euro abzuheben. Nur dank einer "guten Bekannten" musste der Verhaftete die rund zweimonatige Ersatzfreiheitsstrafe dennoch nicht antreten. Die telefonisch verständigte Frau erschien persönlich in der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion, zahlte den ausstehenden Restbetrag und löste ihren Bekannten somit aus.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte das Amtsgericht Traunstein gegen einen syrischen Staatsangehörigen im Jahr 2018 einen Strafbefehl erlassen. Die festgesetzte Geldstrafe belief sich einschließlich Verfahrenskosten auf etwa 300 Euro. Bei Einreisekontrollen in einem Nachzug fanden die Rosenheimer Bundespolizisten heraus, dass der 22-Jährige, der sich mit einem österreichischen Flüchtlingspass ausweisen konnte, die Summe bislang nicht entrichtet hatte. Um nicht bis über den Dreikönigstag hinaus in einem Gefängnis bleiben zu müssen, leerte er seine Geldbörse und kam der Justizforderung sogleich nach. Anschließend durfte er seine Zugreise von Rosenheim aus wiederaufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Dr. Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell