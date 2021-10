Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kindergarten

Lauscha (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in den Kindergarten in der Ludwig-Müller-Uri-Straße ein. Nachdem der/die Unbekannten sich offensichtlich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster ins Gebäude verschafften wurden mehrere Büroräume und darin befindliche Schränke durchwühlt. Anschließend flüchtete/n der/ die Täter mit einer Geldkasette, welche mehrere hundert Euro Bargeld enthielt. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell