Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

In dem Zeitraum vom 05.05.2022 ca. 23:30 Uhr bis zum 06.05.2022, 07:15 Uhr kam es zu Kennzeichendiebstählen und einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen im Oberen Hornbachstaden sowie im angrenzenden Elisenweg. An einem roten Opel Corsa, welcher im Oberen Hornbachstaden abgestellt war, wurde durch bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen aus der Kennzeichenhalterung gerissen. Diese wurde hierbei beschädigt. Das Kennzeichen konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. An einem silberfarbenen Toyota Auris, welcher ebenfalls im Oberen Hornbachstaden geparkt war, wurde das vordere Kennzeichen entwendet. Ebenso an einem silberfarbenen VW Touran, welcher im angrenzenden Elisenweg stand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

