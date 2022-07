Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Sa, 02.06.2022, 12:00 Uhr bis S0, 03.07.2022, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Schützenfest Goslar

Streitigkeiten / Körperverletzung

Goslar - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Schützenplatz in Goslar zu mehrfachen Streitigkeiten gekommen, die teilweise in einer tätlichen Auseinandersetzung endeten. So schlägt eine alkoholisierte 24jährige Goslarerin einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der flachen Hand ins Gesicht. Auch in einem Festzelt kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal mit einer Körperverletzung.

Schlägerei

Goslar - Am frühen Sonntagmorgen kommt es in der Goslarer Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen einem 22jährigen und einem 24jährigen Goslarer. Der 24jährige Mann wird dabei so schwer verletzt, dass er dem Krankenhaus zugeführt werden muss.

Verkehrsunfall

Liebenburg - Am frühen Samstagnachmittag befährt eine Gruppe von 4 Motorrädern die Kreisstraße 2 zwischen Dörnten und der Kreisstraße 1. Aus bislang unbekannter Ursache kommt eine an 3. Position fahrende, 54jährige Fahrerin aus der Region Gifhorn ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug. Schwerverletzt wird sie mit einem Rettungshubschrauber der Unfallklinik in Braunschweig zugeführt. An dem Motorrad entsteht ein Schaden von geschätzt ca. 4000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell