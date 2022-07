POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.07.2022

Goslar (ots) - Schützenfest Goslar Streitigkeiten / Körperverletzung Goslar - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Schützenplatz in Goslar zu mehrfachen Streitigkeiten gekommen, die teilweise in einer tätlichen Auseinandersetzung endeten. So schlägt eine alkoholisierte 24jährige Goslarerin einem ...

mehr