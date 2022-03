Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mit über 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei am Donnerstag, 03.03.2022 mitgeteilt, dass ein sichtlich alkoholisierter Mann in der Hauptstraße mit seinem Fahrrad unterwegs sei. Die Beamten fuhren an und konnten den 58 Jahre alten Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, dieser ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Da sich der 58-jährige weigerte, mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu kommen, wurde diese angeordnet. Sein Fahrrad wurde aufgrund seiner Uneinsichtigkeit und zur Verhinderung weiterer Straftaten beschlagnahmt. Nach dem Besuch im Krankenhaus konnte der 58-jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell