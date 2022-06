POL-WOB: Schwarzer VW Touran gestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 14.06.2022, 18.30 Uhr Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Dienstagabend auf der Kleiststraße, Ecke Robert-Koch-Platz. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 59 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW UP die Schillerstraße aus Richtung Pestalozziallee in Richtung Kleiststraße. An der ...

mehr