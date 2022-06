Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer übersehen - 22-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

14.06.2022, 18.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Dienstagabend auf der Kleiststraße, Ecke Robert-Koch-Platz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 59 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW UP die Schillerstraße aus Richtung Pestalozziallee in Richtung Kleiststraße. An der Einmündung zur Kleiststraße sie nach links ab um anschließend direkt nach recht in die Straße Robert-Koch-Platz abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 22 Jahre alten Fahrradfahrer aus Kyritz, der mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter Richtung aus Richtung Lessingstraße in Richtung Rothenfelder Straße befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn prallte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der VW UP war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Fahrrad wurde in der Nähe des Unfallortes gesichert abgestellt.

Der Gesamtschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich belaufen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell