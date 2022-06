Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand bei Bauarbeiten in einer Schule - 3 Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Carl-Grete-Straße

13.06.2022, 11.50 Uhr

Bei Bauarbeiten an einem Gymnasium in der Carl-Grete-Straße ist es am Montagmittag zu einem kleineren Brand gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen Mittag geriet ein Dach des Gymnasiums bei Bauarbeiten in Brand. Das Feuer konnte eigenständig von einer Firma gelöscht werden. Aufgrund der dennoch entstandenen Rauchentwicklung wurde die Schule umgehend evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Schüler leicht verletzt.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariates gehen nach derzeitigem Stand von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell